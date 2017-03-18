Чернышенко: Гимаев тонко понимал хоккей и способствовал его популяризации

Континентальная хоккейная лига в лице её президентавыразила глубокие соболезнования родным и близким заслуженного тренера России, скончавшегося 18 марта.«Скоропостижная кончина Сергея Гимаева стала настоящим шоком для всех нас. Несомненно, Сергей Наильевич был одним из самых уважаемых и узнаваемых людей в нашем хоккее. Благодаря высочайшему профессионализму и тонкому пониманию хоккея он как никто другой за последние годы способствовал популяризации любимой игры, в которой прожил и завершил столь яркую и насыщенную жизнь. Уверен, миллионы болельщиков по всей России будут с благодарностью помнить о нём и уже очень скоро почувствуют невосполнимость этой утраты», — сказал Чернышенко «Чемпионату».