Мутко: Гимаев делал всё для поддержки хоккея в регионах

Экс-министр спорта, вице-премьер Россиивыразил соболезнование в связи со смертью заслуженного тренера России«Когда уходят спортсмены, большие люди, это очень грустно и вызывает горечь. Выражаю соболезнование родным и близким, его поклонникам. Человек делал очень много для развития хоккея и его популяризации, это большая потеря для всех нас. Гимаев делал всё для поддержки хоккея в регионах и шёл в правильном направлении», — цитирует Мутко ТАСС.