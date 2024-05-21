КХЛ опубликовала итоговый рейтинг команд после завершения сезона-2023/2024

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13 мая на совещании руководителей клубов КХЛ были представлены параметры оценки деятельности клубов по итогам сезона-2023/2024. В расчёте рейтинга используются данные трёх сезонов, последний сезон — 100%, предыдущие — 75% и 50%.

Континентальная хоккейная лига представила полноценный рейтинг после сезона-2023/2024. Итоговая оценка клубов формируется из сумм баллов по 10 показателям. Лидером рейтинга стал магнитогорский «Металлург».

Фото: КХЛ

С более подробными показателями в рейтинге можно ознакомиться на официальном сайте КХЛ.

Напомним, на пути к победному финалу с «Локомотивом» «Магнитка» выбила из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист». Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.