Трёхкратный чемпион мира поделился ожиданиями от возможной игры Мичкова за «Филадельфию»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился ожиданиями от возможной игры форварда системы СКА Матвея Мичкова за «Филадельфию Флайерз».

«Всё зависит от Мичкова, как он будет относиться к себе, что будет от себя требовать. НХЛ есть НХЛ, конкуренция там сумасшедшая в любой организации. Да, многое зависит от тренеров, которые будут обучать Мичкова. Торторелла любит огранять такие таланты, так что стартовые позиции у Матвея действительно неплохие, но только время покажет, хороший ли для него клуб «Филадельфия», — приводит слова Терещенко «Известия».

В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко. Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.