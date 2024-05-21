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Трёхкратный чемпион мира поделился ожиданиями от возможной игры Мичкова за «Филадельфию»

Трёхкратный чемпион мира поделился ожиданиями от возможной игры Мичкова за «Филадельфию»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился ожиданиями от возможной игры форварда системы СКА Матвея Мичкова за «Филадельфию Флайерз».

«Всё зависит от Мичкова, как он будет относиться к себе, что будет от себя требовать. НХЛ есть НХЛ, конкуренция там сумасшедшая в любой организации. Да, многое зависит от тренеров, которые будут обучать Мичкова. Торторелла любит огранять такие таланты, так что стартовые позиции у Матвея действительно неплохие, но только время покажет, хороший ли для него клуб «Филадельфия», — приводит слова Терещенко «Известия».

В завершившемся сезоне КХЛ 19-летний Мичков выступал на правах аренды за «Сочи», сыграв в регулярном чемпионате 47 матчей и набрав 41 (19+22) очко. Напомним, Мичков был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

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