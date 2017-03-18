Пашков: Гимаев достиг больших успехов на поприще экспертной работы

Олимпийский чемпионподелился воспоминаниями об ушедшем из жизни на 63-м году заслуженном тренере России и комментаторе«Как хоккеисту ему в какой-то степени повезло: он попал в команду как раз в то время, когда там был выдающийся состав. Он сумел войти в коллектив, играть вместе с великими хоккеистами того времени. Это говорит о том, что у него были способности и трудолюбие — все нужные качества для игрока такой команды, как ЦСКА.Впоследствии он долгое время работал в детской спортивной школе тренером, а потом и директором. Много сделал для «армейского» хоккея. На протяжении многих лет школа выпустила известных и выдающихся игроков. В этом велика заслуга Гимаева.Далее он приобщился к комментированию, к экспертной работе. Освещал хоккейные события в стране и мире. На этом поприще он достиг больших успехов и популярности. Деятельность Гимаева в этой сфере заслуживает особого внимания и благодарности. Нужно выбрать правильную позицию и объяснить любителям хоккея настоящее положение дел. Я с ним сталкивался при работе комментатором», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.