А. Медведев: уход такого человека, как Гимаев, ничем не сгладить

Член совета директоров КХЛвыразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера России и многократного чемпиона СССР по хоккею. Гимаев скончался 18 марта на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.«Мне посчастливилось быть знакомым с Сергеем Наильевичем долгое время – ещё до создания КХЛ. Посчастливилось быть с ним на льду, где он полностью отдавался игре и стремился к победе. Особенно трагично, что Гимаев никогда ни на что не жаловался. Это абсолютно шокирующее известие – тем более во время матча в Туле.Самое главное – он действительно никогда не старался, хотя мог, подлаживаться под кого-то, угадывать чьи-то мнения, пожелания в своей работе, которая очень чувствительна. Комментатор – он же на виду, что бы ни комментировал: матчи регулярки, лидеров или аутсайдеров, не говоря уже о плей-офф и сборной. Он профессионал до мозга костей не только как игрок, но и как человек, понимавший глубоко хоккей, динамику его развития. Он эрудит, следил за всеми современными веяниями в хоккее, в отличие от многих, которые предпочитают почивать на лаврах. Честь ему и хвала. Сергей Наильевич – тоже легенда, чемпион мира, Олимпийских игр. Гимаев оказался очень восприимчивым ко всему хорошему и был крайне непримирим ко всему фальшивому и пошлому.Я испытываю очень тяжёлые чувства. Мы с ним недавно играли в Уфе, в выставочных матчах с «Филадельфией», где он очень хорошо выступал, вёл за собой. Настоящий человек, настоящий хоккеист, настоящий специалист, настоящий комментатор, нам его будет очень не хватать. Думаю, лига обязательно найдёт возможность выразить свои чувства. Уход такого человека ничем не сгладить, но мы должны отдать дань памяти этому великому человеку», — цитирует Медведева «Советский спорт в Санкт-Петербурге».