Заслуженный тренер России Сергей Герсонский вернулся в систему «Авангарда»

Заслуженный тренер России Сергей Герсонский возвращается в хоккейную академию «Авангард», сообщает пресс-служба омского клуба. Чемпион России (1999), чемпион мира среди юниоров (2001) и чемпион мира среди молодёжи (2003) займёт пост главного тренера академии.

«Сергей Герсонский хорошо знаком омичам. Его воспитанниками были известные хоккеисты «Авангарда»: Игорь Никитин, Антон Курьянов, Александр Пережогин, Алексей Бондарев и другие. Философия Сергея Рафаэльевича о всестороннем развитии игроков созвучна с новой стратегией академии. Уверен, его обширный опыт работы с молодыми игроками, в том числе на уровне сборной, пойдёт нам на пользу и усилит тренерский штаб», — заявил директор хоккейной академии «Авангард» Кирилл Алексеев.

Напомним, 64-летний специалист в разные годы был главным тренером юношеских и взрослых команд «Авангарда».