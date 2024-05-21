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НХЛ третий год подряд запретила игрокам привезти Кубок Стэнли в Россию

НХЛ третий год подряд запретила игрокам привезти Кубок Стэнли в Россию
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига, как и в течение предыдущих двух лет, запретит въезд Кубка Стэнли на территорию России в случае выигрыша трофея российскими игроками.

«Разрешит ли лига российским игрокам клуба — обладателям Кубка Стэнли — привезти трофей на родину? В наши нынешние намерения это никак не входит, нет», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, в полуфинальных сериях встретятся «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

По итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» занял пятое место на Западе, а «Даллас» — первое. На Востоке «Рейнджерс» заняли первое место, «Флорида» стала третьей.

Первый матч в финале Востока состоится в ночь на 23 мая, в финале Запада — 24 мая.

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