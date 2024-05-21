Кто выиграет Кубок Стэнли — 2024?

В ночь на 21 мая мск «Эдмонтон Ойлерз» выиграл серию у «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Соперником «Ойлерз» в финале Западной конференции будет «Даллас Старз», который ранее в шести матчах оказался сильнее «Колорадо Эвеланш».

Вторую пару полуфиналистов составили «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз». Они обыграли в своих сериях на предыдущей стадии «Каролину Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» соответственно.

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Напомним, по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» занял пятое место на Западе, а «Даллас» — первое. На Востоке «Рейнджерс» заняли первое место, «Флорида» стала третьей.