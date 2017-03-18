Губернатор Тульской области: Гимаев искренне болел душой за отечественный хоккей

Губернатор Тульской областивыразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной заслуженного тренера России, комментатора, который скончался на матче ветеранов в Туле.«Ушёл из жизни выдающийся человек, легенда отечественного хоккея. Сергей Наильевич посвятил свою жизнь развитию спорта в нашей стране. Он всегда искренне болел душой за советский и российский хоккей, и его энтузиазм передавался всем, кто был с ним рядом.Во всём Сергей Наильевич стремился быть истинным профессионалом: на ледовой площадке, на тренерской скамье и на телевидении. Я знал его лично как человека исключительных качеств, горячо любимого и друзьями, и поклонниками спорта. Добрую и светлую память о Сергее Наильевиче сохранят все, кто его знал и ценил», — приводятся слова Дюмина на портале правительства Тульской области.