Бэбкок: мы считаем, что Аалтонен сможет помочь «Торонто»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал подписание контракта с нападающим, который в сезоне-2016/17 выступал в КХЛ за «Витязь».«Пока он сюда не приедет, пока мы не увидим, как он каждый день играет в нашей команде, я не могу быть уверен на его счёт. Знаю, что у него хорошая скорость, бросок, что он никогда не сдаётся. Мы считаем, что этот парень сможет помочь нашей команде. Сейчас ему надо переехать, адаптироваться, хорошо поработать летом. Думаю, он это сделает», — цитирует Бэбкока Sportsnet.