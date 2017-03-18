Валуев: вечная память Сергею Гимаеву — легенде нашего хоккея

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Фото
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
22:16
Знарок: Гимаев говорил такие вещи, которые не многие скажут. Очень тяжело
21:42
Драка на льду, кровь Панина и застрявшая клюшка. Фото с матча «Локомотив» — ЦСКА
20:50
Рафиков: Панин поступил некрасиво, нужно уметь достойно проигрывать
20:41
Квартальнов: больше всего бесят разговоры про Радулова. У ЦСКА хорошая команда
20:40
Кудашов: победа над ЦСКА забрала много физических и моральных сил
18:04
Умер заслуженный тренер России Сергей Гимаев
19:40
«Локомотив» обыграл ЦСКА в шестом матче и вышел в финал Запада
19:51
Бякин: Гимаев отыграл первый период, всё было нормально
20:41
Квартальнов: больше всего бесят разговоры про Радулова. У ЦСКА хорошая команда
18:45
«Локомотив» — ЦСКА: Панин заработал два удаления до конца матча
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Валуев: вечная память Сергею Гимаеву — легенде нашего хоккея
18 марта 2017, суббота. 23:27.
Хоккей
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ
Николай Валуев
выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России, известного хоккейного комментатора
Сергея Гимаева
.
«Сергей Гимаев умер… Вечная память легенде нашего хоккея», — написал Валуев в своём «твиттере».
>>> Голос хоккея. Умер Сергей Гимаев
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Николай Валуев
Сергей Гимаев
Новости. Хоккей
19 марта 2017, воскресенье
00:03
Коршков: ну и что, что ЦСКА больно бьёт, мы тоже их били
18 марта 2017, суббота
23:41
Тальбо: мы гордимся, что смогли пройти такого сложного соперника, как ЦСКА
23:27
Валуев: вечная память Сергею Гимаеву — легенде нашего хоккея
23:13
Малкин: в матче с «Флоридой» не сыграю, плечо болит после блокированного броска
22:44
Гол Аткинсона в овертайме принёс «Коламбусу» победу над «Айлендерс»
22:44
Дубль Татара помог «Детройту» одержать крупную победу над «Колорадо»
22:37
Бэбкок: мы считаем, что Аалтонен сможет помочь «Торонто»
22:28
Губернатор Тульской области: Гимаев искренне болел душой за отечественный хоккей
22:16
Знарок: Гимаев говорил такие вещи, которые не многие скажут. Очень тяжело
22:15
Скворцов: пару недель назад Гимаев впервые в жизни пожаловался на усталость
21:53
Дацюк: Гимаев посвятил всю жизнь хоккею, вечная память
21:44
СДК КХЛ оштрафовал форварда «Авангарда» Пережогина за толчок на борт Захарчука
21:43
«СКА-Нева» обыграл «Рубин», «Динамо» Бш — «Спутник» в плей-офф ВХЛ
21:42
Драка на льду, кровь Панина и застрявшая клюшка. Фото с матча «Локомотив» — ЦСКА
21:01
Александр Радулов выразил соболезнование в связи со смертью Сергея Гимаева
20:57
Гавриков: про смерть Гимаева узнали после игры, слышал, как скандировали его имя
20:51
СКА обеспечил себе как минимум бронзу чемпионата России
20:50
Рафиков: Панин поступил некрасиво, нужно уметь достойно проигрывать
20:49
Малкин выразил соболезнование по поводу смерти Сергея Гимаева
20:48
Апальков: хотели поддержать Судницина, а в итоге это он нам помог пройти ЦСКА
20:42
А. Медведев: уход такого человека, как Гимаев, ничем не сгладить
20:41
Квартальнов: больше всего бесят разговоры про Радулова. У ЦСКА хорошая команда
20:41
Фетисов — о смерти Гимаева: не хочется в это верить
20:40
Кудашов: победа над ЦСКА забрала много физических и моральных сил
20:16
Победитель «регулярки» КХЛ в очередной раз не смог выиграть Кубок Гагарина
19:58
ЦСКА выразил соболезнование в связи со смертью Сергея Гимаева
19:57
Пашков: Гимаев достиг больших успехов на поприще экспертной работы
19:51
Бякин: Гимаев отыграл первый период, всё было нормально
19:44
Третьяк: Гимаев был голосом хоккея, к нему прислушивались больше, чем к другим
19:44
Мутко: Гимаев делал всё для поддержки хоккея в регионах
19:40
«Локомотив» обыграл ЦСКА в шестом матче и вышел в финал Запада
19:32
Шестой матч «Ак Барс» — «Авангард» начнётся с минуты молчания в память о Гимаеве
19:32
Чернышенко: Гимаев тонко понимал хоккей и способствовал его популяризации
19:23
Гуськов: Гимаев — это олицетворение эксперта хоккея. Высказывал всё, что думает
19:20
Александр Овечкин выразил соболезнование в связи со смертью Сергея Гимаева
19:05
Быков: благодаря Гимаеву люди полюбили хоккей, он был самоотверженным защитником
18:56
Олимпийская сборная России может сыграть с Южной Кореей в траурных повязках
18:45
«Локомотив» — ЦСКА: Панин заработал два удаления до конца матча
18:44
Р. Ротенберг: Гимаев — большая утрата для хоккея, мы много работали вместе
18:35
Федерация хоккея России выразила соболезнования родным и близким Сергея Гимаева
18:04
Умер заслуженный тренер России Сергей Гимаев
17:57
Жюльен: цель «Монреаля» — первое место в дивизионе
17:37
Ежов: сборная Кореи исповедует канадский стиль, бросают отовсюду
17:05
Голышев: Корея сыграла достойно, сборной России оправдываться не стоит
16:43
Федерация хоккея США не готова удовлетворить требования женской сборной
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Авангард" выиграть серию у "Ак Барса" со счёта 2-3?
Да, "Авангард" выиграет серию в семи матчах
Нет, "Ак Барс" выйдет в финал Восточной конференции
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+