Матч олимпийской сборной РФ начался с минуты молчания в память о Гимаеве

Олимпийская сборная России начала контрольный матч против Южной Кореи с минуты молчания в память о Cергее Гимаеве.
Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР, известный телекомментатор и эксперт Сергей Гимаев 18 марта скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.
Олимпийская сборная России начала товарищеский матч в Пхенчхане с минуты молчания и вышла на игру в траурных повязках.
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