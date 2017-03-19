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Матч олимпийской сборной РФ начался с минуты молчания в память о Гимаеве

19 марта 2017, воскресенье. 08:58. Хоккей
Олимпийская сборная России начала контрольный матч против Южной Кореи с минуты молчания в память о Cергее Гимаеве.

Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР, известный телекомментатор и эксперт Сергей Гимаев 18 марта скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

Олимпийская сборная России начала товарищеский матч в Пхенчхане с минуты молчания и вышла на игру в траурных повязках.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Гимаев
Новости. Хоккей
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