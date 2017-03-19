Артюхин: слова Фастовского шоком не стали, все знают, какая в «Сибири» ситуация

Нападающий «Сибири» Евгений Артюхин прокомментировал уход из клуба, а также подвёл итоги сезона. Ранее генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что Артюхин не будет выступать за новосибирскую команду в следующем сезоне.
«В пятницу узнал, что ухожу из «Сибири». Новость нормально воспринял. Мы же знаем, какая в клубе ситуация и какие финансовые проблемы. Руководство заявило, что будет сделана ставка на молодёжь. Так что шоком слова Фастовского не стали.
Совокупность факторов не позволила «Сибири» попасть в плей-офф. Сами виноваты — растеряли очки. Если бы у нас был запас, мы бы спокойно вошли в первую восьмёрку. О проблемах «Сибири» по ходу сезона уже не раз говорили.
Что касается моей игры, то доволен, конечно, не на сто процентов, но я старался делать максимум возможного. Много работал, тренировался и выкладывался по полной. Я старался помогать молодёжи и вести команду за собой.
Отмечу Андрея Тарасенко, который очень много работал и со мной, и с другими ребятами, внёс серьёзный вклад в моё развитие. Огромное ему спасибо. Он очень помог по ходу сезона с дополнительными тренировками. Также только хорошие впечатления остались от работы с Андреем Скабелкой, было одно удовольствие работать под его руководством. Многие, и я в том числе, не ожидали, что Андрей Скабелка подаст в отставку», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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