Бэбкок: надеюсь, что между «Торонто» и «Чикаго» 9-летней давности есть сходства

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»поделился мнением о секретах успеха «Чикаго Блэкхоукс».«Можно только надеяться, что между нами и „Чикаго“ девятилетней давности есть сходства. Кенневилль сказал мне, что мы напоминаем ему „Блэкхоукс“ образца 2008 года. Но дело в том, что с тех пор они выиграли три Кубка Стэнли и продолжают находиться на вершине. „Чикаго“ сумел найти способ поменять некоторых игроков, сохранив костяк команды, которые не перестают делать отличную работу. Когда у вас есть план, вы стараетесь его придерживаться, но не у всех получается поднять над головой кубок Стэнли три раза за такой период. Так что давайте просто работать над тем, чтобы становиться лучше здесь и сейчас», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.