Куляш: я в ожидании того, оставят меня в «Салавате Юлаеве» или нет

Защитник «Салавата Юлаева»порассуждал на тему своего будущего в свете смены главного тренера.«Не могу говорить за других ребят, но даже игроки с действующими контрактами не могут быть ни в чём уверены. Новый тренер явно посмотрит, у кого есть контракты, у кого нет. Я знаю, что будет комплектование новой команды. Я сам в ожидании нового тренера и того, оставят меня или нет. Но я очень хочу остаться, мне всё нравится в Уфе и уже не хочется никуда уходить. Но я не первый год в лиге, знаю, что новый тренер может не увидеть игрока в своей системе», – цитирует игрока «БИЗНЕС-Online».