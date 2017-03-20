Барбашёв: прошедший сезон стал одним из лучших по результатам «Адмирала»

Нападающий «Адмирала»подвёл итоги сезона. Дальневосточники вылетели в первом раунде плей-офф.«Прошедший сезон стал одним из лучших по результатам команды. «Регулярка» была тяжёлой, её мы провели неровно, но в целом здорово выступили в плей-офф. Могли не только зацепить больше матчей, но и пройти «Авангард». Жалко, что довольно рано закончили сезон, но это жизнь. Ярких моментов по ходу чемпионата было много, но особняком стоит плей-офф, где мы бились каждый матч и сыграли очень здорово. В целом впечатления от закончившегося сезона положительные», — цитирует игрока официальный сайт клуба.