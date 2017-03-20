25 марта «Салават» закроет сезон, главное событие — матч в бенди

«Салават Юлаев» планирует провести закрытие сезона для своих болельщиков 25 марта. Об этом информирует официальный сайт уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги. Вход на мероприятие свободный, в течение дня болельщики смогут принять участие в конкурсах и посетить автограф-сессию с игроками.Главное событие закрытия сезона в Уфе — матч между игроками «Салавата Юлаева» и сборной болельщиков в хоккей с мячом. Соперников профессиональных хоккеистов клуб определит с помощью конкурсов в социальных сетях.