Нападающему «Ванкувера» Гранлунду предстоит операция на запястье

Нападающему «Ванкувер Кэнакс»предстоит операция на запястье. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джим Беннинг. Сроки его восстановления будут известны после операции.«Маркус играл с травмой запястья, наши доктора и сам хоккеист считают, что лучшим вариантом лечения является операция. Если провести операцию сейчас, у него будет больше времени для восстановления и подготовки к следующему сезону. Мы уверены, что он сможет полностью восстановиться», — приводятся слова Беннинга на официальном сайте клуба.В текущем сезоне Гранлунд провёл 69 матчей, в которых набрал 32 (19+13) очка.