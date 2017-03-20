Нападающий «Тампы» Наместников возобновил тренировки и готов сыграть с «Койотс»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»возобновил занятия в общей группе и заявил, что планирует вернуться в состав в ближайшем матче с «Аризоной Койотс». Об этом сообщает Tampa Bay Times.Наместников тренировался в третьем звене вместе с Габриэлем Дюмоном и Джонатаном Друеном. Россиянин травмировался 10 марта в матче с «Миннесотой Уайлд», пропустил один матч и получил рецидив травмы в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс». В текущем регулярном чемпионате Наместников провёл 63 игры, в которых набрал 24 (9+15) очка.