Нападающий Голдобин оправился от простуды и отправится с «Ванкувером» на выезд

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»сообщил, что отправится с командой на выезд.«Я чувствую себя лучше и поеду на выезд, но не уверен, когда сыграю», — приводятся слова Голдобина в официальном «твиттере» клуба.«Пройдёт пара игр, прежде чем Голдобин будет готов сыграть. Сегодня он провёл первую полноценную тренировку, но этого мало», — сказал главный тренер команды Уилли Дежарден.Россиянин пропустил пять матчей из-за простуды. «Ванкуверу» предстоит четырёхматчевый выезд, в ходе которого команда сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Миннесота Уайлд» и «Виннипег Джетс».