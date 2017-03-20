Стал известен расширенный состав молодёжной сборной России на Турнир пяти наций

Тренерский штаб молодёжной сборной России под руководством Валерия Брагина определился с расширенным списком кандидатов на участие в первом турнире нового созыва команды (игроки не старше 1998 г.р.). 25 марта в Новогорске соберутся 28 кандидатов, 23 из них — 3 вратаря и 20 полевых игроков — 1 апреля отправятся на Турнир пяти наций, который пройдёт в словацких Пьештянах с 1 по 6 апреля.: Илья Коновалов («Локо»), Дмитрий Лозебников («Стальные Лисы»), Алексей Мельничук («СКА-Нева»).: Дмитрий Алексеев («Челмет»), Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалёв (все – «Локо»), Егор Зайцев, Александр Севостьянов (оба – «Динамо» Бшх), Роман Кривошеев («СКА-Серебряные Львы»), Даниил Курашов («Адмирал»), Леонид Лавриненко («Белые Медведи»), Константин Чернюк («Динамо» СПб).: Данил Веряев («Чайка»), Антон Васильев, Антон Назаревич (оба – «Динамо» СПб), Геогорий Иванов, Артур Каюмов, Данила Цыганов (все – «Локо»), Владислав Кара («Ирбис»), Кирилл Кошурников («Челмет»), Артём Манукян («Омские Ястребы»), Юрий Муравьёв (ТХК), Алексей Полодян («СКА-Серебряные Львы»), Максим Рассейкин («Авто»), Андрей Ревацкий (МХК «Спартак»), Игорь Швырев («Стальные Лисы»), Марсель Шолохов («Белые Медведи»).