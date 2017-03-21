Дубль Райана Эллиса принёс «Нэшвиллу» победу над «Аризоной»

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе победителей дублем отметился Райан Эллис (37-я и 47-я минуты), ещё один гол на счету Виктора Арвидссона (26). За проигравших шайбу престижа забросил Оливер Экман-Ларссон (57). Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил 25 бросков по своим воротам из 26.
Эта победа стала для «Предаторз» четвёртой в последних пяти матчах.