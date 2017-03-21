«Эдмонтон» одержал победу над «Лос-Анджелесом», Тальбо сделал 35 сейвов

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Патрик Марун (2-я минута) и Милан Лучич (13). По 2 результативные передачи на свой счёт записали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Голкипер «Ойлерз» Кэм Тальбо отразил все 35 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».
Эта победа стала для «Эдмонтона» четвёртой кряду. «Лос-Анджелес» потерпел четвёртое поражение в пяти встречах.