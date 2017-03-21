Каменский: Гимаев был открытым человеком, мы ждали его репортажей

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛвыразил соболезнования в связи с уходом из жизни Сергея Гимаева.«Сергей был очень отзывчивым и интеллигентным человеком. С ним всегда было приятно общаться. Он знал хоккей как никто другой. С ним можно было часами разговаривать обо всём. Сергей Наильевич воспитал многих людей и отдал хоккею всю свою жизнь.В это тяжело поверить. Что тут говорить… Приношу соболезнования родным, близким и всему российскому хоккею. Мы все с удовольствием ждали его репортажей, потому что он был открытым человеком и знал хоккей, всех хоккеистов. Все ветераны и молодые соболезнуют. Очень жалко", — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.