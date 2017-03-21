Кудашов: СКА силён, эта серия будет отличаться от матчей с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива»поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции со СКА.«Как готовимся к СКА? Да нормальная подготовка, рабочая атмосфера. Эмоции улеглись, передохнули немного. Все готовы, работаем в обычном режиме. Не скажу, что у нас будет какое-то психологическое преимущество, давление будет и на СКА, и на нас. Да, ждут от «армейцев» больше, конечно, но ведь они фавориты. Мы не думаем о раскладах и прогнозах. Мнение и работа специалистов — выбирать, у кого какие шансы. Мы спокойно к этому относимся и свои шансы знаем.СКА силен, это очевидно, поэтому мы сейчас предпринимаем все возможные шаги, чтобы их обыграть. И прошлогодний плей-офф, и матчи этого сезона будут иметь значение только с точки зрения настроя игроков. Весь хороший опыт мы стараемся перенести на серию, а из плохого сделать правильные выводы. В серии с ЦСКА я говорил, что задача нашего штаба уже не тренировать, а не сбить настрой на победу. Но та серия закончилась, впереди совершенно другой соперник, другая команда. Поэтому нам нужно снова готовиться, всё, что было до этого уже не работает. Есть ли возможность, что вернётся Козун? Да, есть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.