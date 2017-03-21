В Москве простились с Сергеем Гимаевым. Фоторепортаж

21 марта в центральном холле ЛДС ЦСКА имени Всеволода Боброва прошла церемония прощания со спортсменом, заслуженным тренером России по хоккею и спортивным комментатором Сергеем Гимаевым.
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«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с церемонии прощания, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.
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