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В Москве простились с Сергеем Гимаевым. Фоторепортаж

21 марта 2017, вторник. 14:15. Хоккей
21 марта в центральном холле ЛДС ЦСКА имени Всеволода Боброва прошла церемония прощания со спортсменом, заслуженным тренером России по хоккею и спортивным комментатором Сергеем Гимаевым.

>>> Он обижался, но прощал. Последняя история в память о Сергее Гимаеве

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с церемонии прощания, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Гимаев Фото
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