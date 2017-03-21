Назаров: Рыспаев – как Овечкин, просто один забивает голы, а другой пугает людей

Главный тренер «Нефтехимика», знакомый спо работе в астанинском «Барысе», прокомментировал эпизод, случившийся во втором матче серии плей-офф чемпионата Казахстана между командами «Номад» и «Алматы».«Можете смеяться, ругаться, но до этого момента никто даже не знал, что в Казахстане идёт плей-офф. А теперь пишут и говорят во всех крупнейших СМИ. Дамир бьётся за свою команду. Он как Овечкин в «Вашингтоне», только пиарит казахстанскую лигу. Просто Овечкин забивает голы, а Рыспаев пугает людей. За это ему нужно выписать премию. За то, что он раскручивает казахстанскую лигу на новый уровень», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.