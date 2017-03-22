Борисов: Канарейкин не признаёт авторитетов, но сейчас другая эпоха тренеров

Хоккейный экспертпрокомментировал увольнение экс-главных тренеров «Салавата Юлаева» и «Авангарда» после поражений от «Ак Барса».«Канарейкин не признаёт авторитетов. Сейчас другая эпоха тренеров, которые сами недавно играли, умеют подстраиваться под систему, которая есть сейчас, а не была в 80-90-х годах. Хоккей меняется, тренерский состав тоже должен меняться. Посмотрите на «Автомобилист» Крикунова, который пеняет на своих предшественников. Просто в какой-то момент руководители клубов должны понять, что хоккей изменился: нужны тренеры нового поколения, которые понимают игроков, которые у него есть. Тот же Зинэтула Хайдярович умеет подстраиваться, в нужный момент наступить себе на горло, принимать правильные решения, делать выводы. Некоторые тренеры для себя решили: вот я когда-то добивался такого результата, так и буду работать. Когда классный клуб выбирает тренера, нужно понимать, в какой хоккей будет играть команда. В случае с «Авангардом» было много вопросов, и они отпали после последней игры против «Ак Барса».Сыграла роль даже не игра от обороны. Вспомните «Нью-Джерси», который выигрывал Кубок Стэнли: там смотреть было не на что, я выключал телевизор. Но там был результат. Просто в команде есть живой коллектив внутри команды, и с ним нужно работать. «Я выигрывал 10 лет назад, я в порядке. Вы будете делать то, что я скажу» – не совсем правильные методы воздействия на коллектив», – цитирует Борисова «Бизнес Online».