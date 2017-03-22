Гуськов: просто так пройти «Ак Барс» у «Магнитки» не получится, это не «Барыс»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВвыделил сильные стороны магнитогорского «Металлурга» и «Ак Барса», которые встретятся между собой в финале Восточной конференции.«В любом случае просто так пройти «Ак Барс» не получится. Это не «Барыс», это команда, которая цепляется за каждый момент, которая борется на каждом участке поля, причём с отменной дисциплиной и физическими кондициями. Это всё, что Зинэтула Хайдарович видит в своей команде, какие бы игроки в ней ни находились.Конечно же, Билялетдинов – тренер с огромнейшим опытом, он постарается нейтрализовать первое звено. У Магнитогорска в этом году отчётливо видно, что команда может играть не только за счёт одного звена. Есть неплохие предпосылки к тому, что многие матчи она может выиграть за счёт других пятёрок. Легионеры очень здорово смотрятся, тот же Сёмин одним броском может решить исход встречи. Тяжёлая артиллерия во главе с Тимкиным и Платоновым может делать результат», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.