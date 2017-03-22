Манукян: всегда нравились Овечкин, Мозякин и Радулов, у них есть свои козыри

Нападающий «Омских Ястребов»рассказал, на кого из хоккеистов он старался равняться.«Мне всегда нравились Александр Овечкин, Сергей Мозякин и Александр Радулов. Да, они очень разные игроки, но у каждого есть свои козыри. У Мозякина можно поучиться, например, хладнокровию. Он всё делает очень уверенно.Как оценю прошедший сезон? Плохой сезон. Я недоволен им. Мы должны были выступить лучше. Индивидуальные достижения – это хорошо, но командные важнее. У нас молодой коллектив, в каких-то моментах у нас не получилось сыграть лучше, где-то нам просто не повезло. Плюс с обороной были проблемы. В «Омских Ястребах» молодые защитники – это тоже сказалось. Думаю, они наберутся опыта и выступят лучше», — цитирует Манукяна официальный сайт КХЛ.