Нападающий «Сент-Луиса» Штястны выбыл с травмой нижней части тела

Нападающий «Сент-Луис Блюз»получил травму нижней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ. На его восстановление может уйти неделя или две.Штясны не выходил на лёд в двух последних периодах матча с «Колорадо Эвеланш», который завершился победой «Блюз» со счётом 4:2. Тренер команды Майк Йео сказал, что травма центрфорварда не связана с тем, что в него попала шайба после броска его одноклубника Владимира Тарасенко.Штясны уже пропустил четыре матча из-за травмы нижней части тела, которую он получил 10 февраля. В 66 играх этого сезона он набрал 40 (18+22) очков.