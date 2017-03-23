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Нападающий «Сент-Луиса» Штястны выбыл с травмой нижней части тела

23 марта 2017, четверг. 09:54. Хоккей
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Пол Штясны получил травму нижней части тела, сообщается на официальном сайте НХЛ. На его восстановление может уйти неделя или две.

Штясны не выходил на лёд в двух последних периодах матча с «Колорадо Эвеланш», который завершился победой «Блюз» со счётом 4:2. Тренер команды Майк Йео сказал, что травма центрфорварда не связана с тем, что в него попала шайба после броска его одноклубника Владимира Тарасенко.

Штясны уже пропустил четыре матча из-за травмы нижней части тела, которую он получил 10 февраля. В 66 играх этого сезона он набрал 40 (18+22) очков.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз
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