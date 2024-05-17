«Рейнджерс» — первый чемпион регулярки НХЛ, вышедший в полуфинал Кубка Стэнли за 9 лет

Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

Благодаря этой победе команда Питера Лавиолетта завершила серию в свою пользу — 4-2. «Синерубашечники» пробились в полуфинал Кубка Стэнли, где теперь сыграют с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз». На данный момент «пантеры» впереди — 3-2.

Примечательно, что ранее «Рейнджерс» заняли первое место в регулярном чемпионате НХЛ, выиграв Президентский Кубок. Сегодня «Парни с Бродвея» стали первым чемпионом регулярки НХЛ, кто сумел добраться хотя бы до финала конференции за последние девять лет. Последней такой командой в 2015 году были как раз «Рейнджерс».

На 20-летнем интервале до полуфинала Кубка Стэнли среди лучших команд регулярок также доходили «Баффало Сэйбрз (2007), «Детройт Ред Уингз» (2008), «Ванкувер Кэнакс» (2011) и «Чикаго Блэкхоукс» (2013). И только «Детройту» и «Чикаго» в указанные годы удалось выиграть Кубок Стэнли.