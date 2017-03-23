Нэш: в плей-офф «Рейнджерс» будут обязаны выигрывать дома

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:3, которое стало для команды уже четвёртым подряд на домашней площадке.«Если бы я знал, почему мы не можем выиграть дома. Это ключевой фактор. Когда наступит время плей-офф, ты обязан побеждать в домашних матчах. У нас остаётся только три домашних игры в регулярном чемпионате, чтобы исправить это», — приводятся слова Нэша на официальном сайте НХЛ.