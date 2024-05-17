Валикетт: стяг Крайдера поднимут под своды арены. Никто и никогда этого уже не забудет

Обозреватель MSG Network Стивен Валикетт эмоционально отреагировал на победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвертьфинале Кубка Стэнли — 2024.

В шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:3, 4-2) «синерубашечники» смогли отыграться со счёта 1:3 и добыть заключительную победу в серии. Натуральный хет-трик в составе победителей оформил американский нападающий Крис Крайдер.

«Из-за этого матча стяг Криса Крайдера поднимут под своды арены. Никто и никогда этого уже не забудет. Это классика «Рейнджерс», — заявил Валикетт.

Крайдер стал третьим игроком в истории франшизы, забившим три гола за один период в плей-офф. Он повторил достижение Марка Мессье, который забросил три шайбы в третьем периоде матча в 1994 году и Уэйна Гретцки, который оформил хет-трик во втором периоде матча в 1997 году.