Крайдер повторил достижение Гретцки и Мессье в «Рейнджерс»

Американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, который оформил хет-трик в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнс» (5:3) стал третьим игроком в истории франшизы, забившим три гола за один период в плей-офф.

Он повторил достижение Марка Мессье, который забросил три шайбы в третьем периоде матча в 1994 году и Уэйна Гретцки, который оформил хет-трик во втором периоде матча в 1997 году.

Напомним, Крайдер забросил три шайбы в третьем периоде матча с «Каролиной» и помог команде одержать волевую победу в матче.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Рейнджерс», которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции. «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками.

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