Артемий Панарин вышел на 12-е место по передачам в плей-офф НХЛ среди россиян

Завершился шестой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США). Гости одержали победу со счётом 5:3.

В этом матче российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Таким образом, форвард обогнал Валерия Каменского (35) и вышел на 12-е место по количеству передач в плей-офф НХЛ среди россиян. На счету Панарина на данный момент 37 ассистов. Столько же у Вячеслава Козлова.

Отметим, счёт в серии — 4-2 в пользу «Рейнджерс», которые вышли в финал плей-офф Восточной конференции. «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе: