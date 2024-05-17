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Лундквист — о «Рейнджерс»: что за период, что за победа, что за команда

Известный хоккейный эксперт Хенрик Лундквист эмоционально отреагировал на победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвертьфинале Кубка Стэнли — 2024.

В шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:3, 4-2) «синерубашечники» смогли отыграться со счёта 1:3 и добыть заключительную победу в серии. Натуральный хет-трик в составе победителей оформил американский нападающий Крис Крайдер.

«Что за период, что за победа, что за команда», — написал Лундквист на своей странице в социальной сети.

В составе победителей забили Винсент Трочек, Баркли Гудроу и Крис Крайдер (хет-трик). Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой встрече двумя результативными передачами. На счету голкипера гостей Игоря Шестёркина 33 сейва.

У хозяев отличились Мартин Нечас, Сет Джарвис и Себастьян Ахо. Две результативные передачи на счету форварда Андрея Свечникова. Защитник Дмитрий Орлов также отметился голевым пасом.