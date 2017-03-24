Вайсфельд: все говорят про запрет на иностранных тренеров, но я про него не знаю

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»прокомментировал назначение финнана пост главного тренера команды.«Особо уговаривать не пришлось, он говорил, что не хочет тренировать, но если поступит предложение от большого клуба, то он его рассмотрит. Вестерлунд сказал, что «Салават Юлаев» его интересует, вот мы и договорились. Мне все говорят про запрет на иностранных тренеров, но я про него ничего не знаю.Был ряд кандидатов, анализировали ситуацию, пришли к выводу, что для нас кандидатура Вестерлунда самая оптимальная. Мы сейчас заканчиваем работу по тренерскому штабу, как сформируем — опубликуем. Если приглашаем такого тренера, то задачи серьёзные, но у нас и в этом сезоне они были серьёзными», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.>>> Вестерлунд возглавил «Салават Юлаев»