Вестерлунд: «СЮ» — серьёзный вызов, хочу привнести новое в российский хоккей

Новый главный тренер «Салавата Юлаева»рассказал о назначении на этот пост.«Большая честь для меня получить предложение от такой хорошей команды из России. Первый раз в «Салавате» будет иностранный тренер, а для меня это будет первый опыт работы за рубежом. Это серьёзный вызов, и я хочу привнести что-то новое в российский хоккей. В контракте есть опция, что его можно расторгнуть после первого сезона, но моя цель – отработать в «Салавате» два года», — сказал Вестерлунд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.