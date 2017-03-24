Вестерлунд: «СЮ» — серьёзный вызов, хочу привнести новое в российский хоккей

Новый главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал о назначении на этот пост.
«Большая честь для меня получить предложение от такой хорошей команды из России. Первый раз в «Салавате» будет иностранный тренер, а для меня это будет первый опыт работы за рубежом. Это серьёзный вызов, и я хочу привнести что-то новое в российский хоккей. В контракте есть опция, что его можно расторгнуть после первого сезона, но моя цель – отработать в «Салавате» два года», — сказал Вестерлунд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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