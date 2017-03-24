Нильсен: если мы хотим развивать хоккей в мире, НХЛ должна участвовать в ОИ

Нападающий «Детройт Ред Уингз» и сборной Даниисчитает, что участие игроков НХЛ в Олимпийских играх помогает развивать хоккей во всём мире.«Если мы хотим развивать хоккей во всём мире, важно, чтобы НХЛ участвовала в Олимпийских играх. Надо, чтобы там играли все лучшие. Даже с коммерческой точки зрения это большой рынок, где с хоккеем ещё недостаточно знакомы. Нужны лучшие игроки мира, чтобы везде рекламировать нашу игру. Знаю, что в Северной Америке Игры будут показывать не в прайм-тайм из-за разницы во времени, но в Европе много детей будут смотреть хоккей. Это один из главных турниров Олимпиады. Мы же хотим, чтобы хоккей развивался по всему миру, значит, надо, чтобы лучшие игроки поехали в Пхёнчхан», — цитирует Нильсена ESPN.