П. Буре: все, кто знал Гимаева лично, относились к нему с огромной теплотой

Легендарный форвардподелился воспоминаниями о, который ушёл из жизни 18 марта.«Буквально все, кто знал Гимаева лично, по-человечески относились к нему с огромной теплотой и симпатией, потому что по-другому его воспринимать было просто невозможно. За последние 10 лет он действительно стал хоккейным голосом России: работал на всех главных турнирах, делал много анализа, никогда не отказывался выступить с экспертизой или просто остановиться и поговорить с болельщиками о чём угодно. Болельщики любили и ценили Гимаева ещё и потому, что он никогда не боялся быть достаточно откровенным в своих оценках. Но при этом был предельно объективным. Если что-то ему нравилось — всегда хвалил, подбадривал, если у кого-то что-то не получалось — говорил об этом прямо и аргументированно.Мне довелось знать Сергея Наильевича в трёх качествах: и как игрока, и как тренера, и как телекомментатора. Он ещё играл, когда я уже начал тренироваться с ЦСКА, и хотя поиграть вместе нам не довелось, мы в середине 80-х провели вместе не одну тренировку. Уже закончив, он начал готовить ребят, которые были чуть моложе меня, а уже в этом веке узнал и как комментатора. Считаю, что во всех трёх ролях он показал себя просто великолепно — как настоящий мастер и профессионал», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.