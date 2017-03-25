Кудашов: СКА забил свои моменты, а «Локомотив» — нет

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение команды во втором матче финала Западной конференции со СКА (1:4). Счёт в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.
«СКА забил свои моменты, а мы — нет. В конце пришлось отыгрываться — пропустили контратаки и из-за этого сложился результат», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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