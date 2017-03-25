Кудашов: СКА забил свои моменты, а «Локомотив» — нет

Главный тренер ярославского «Локомотива»прокомментировал поражение команды во втором матче финала Западной конференции со СКА (1:4). Счёт в серии стал 2-0 в пользу петербуржцев.«СКА забил свои моменты, а мы — нет. В конце пришлось отыгрываться — пропустили контратаки и из-за этого сложился результат», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.