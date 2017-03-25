Знарок: Яковлеву и Тихонову дали отдохнуть, Войнов не сыграет в третьем матче

Главный тренер петербургского СКАпрокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (4:1) во втором матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 2-0 в пользу СКА.«Буду, как всегда, краток: с победой, готовимся к следующей игре. Начали не очень хорошо. Разберёмся, но всё сложилось в нашу пользу. Войнов не появится в следующем матче. Яковлева и Тихонова не было, потому что им дали отдохнуть», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.