Широков: постараемся хорошо сыграть в Ярославле, там будет непросто

Нападающий СКАподвёл итоги второго матча финальной серии Западной конференции с «Локомотивом», в котором «армейцы» победили со счётом 4:1. После двух игр подопечные Олега Знарка ведут в противостоянии — 2-0.«Здорово сыграл вратарь, а мы недостаточно здорово провели первую половину игры. Ключевым моментом, наверное, было то, что мы забросили в конце второго периода, а в третьем стало проще. «Локомотив» побежал в атаку отыгрываться, а мы забили ещё два гола. Большая заслуга Коскинена в победе, благодаря ему мы выиграли.Сегодня у нас получилось исполнить те моменты, которые были у других звеньев. «Локомотив» — хорошая команда, играющая в хороший и быстрый хоккей. С ними сложно играть, потому что они много владеют шайбой, и её нельзя терять в средней зоне, потому что сразу пойдут контратаки. В первой игре таким образом они нам забили четыре гола. Нужно делать правильные выводы и по-другому начинать матчи.Бью ли я молодых, чтобы их спровоцировать? Хоккей — контактный вид спорта, здесь мы не смотрим, против кого мы выходим. Мы стараемся делать свою работу и лишний раз не проезжать мимо игрока. Мы стараемся всё делать по правилам. Иногда зашкаливают эмоции. В той игре я получил ненужное удаление и сделал выводы. Постараемся сыграть в хороший хоккей в Ярославле, там будет не очень просто. По части дисциплины старались играть так, как нам говорили. Что-то получалось, а что-то — нет. А по части игры первая половина не удалась. Но потом мы кое-что подкорректировали, и матч закончился победой», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.