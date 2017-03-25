Козун: дисквалификация Панина? Хоккей — жёсткая игра, нужно защищать игроков

Нападающий «Локомотива»прокомментировал поражение команды от СКА (1:4) во втором матче в финале Западной конференции, а также дисквалификацию защитника ЦСКА Григория Панина на восемь матчей за драку в игре с «Локомотивом».«Если бы не восстановился от травмы, то и не играл бы сегодня. Так что всё нормально. Панин получил восемь матчей дисквалификации за драку в последнем матче с «Локомотивом»? Я не совсем в курсе ситуации, трудно что-то говорить, люди жертвуют собой, хоккей — жёсткая игра, нужно защищать игроков.В матче со СКА у нас были моменты, но не смогли их реализовать, соперник очень силён. Постараемся извлечь уроки и в следующей игре не допускать ошибок. Мы всегда оптимистично настроены. Мы сделаем всё, чтобы обыграть СКА», — передаёт слова Козуна корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.