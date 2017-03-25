Козун: дисквалификация Панина? Хоккей — жёсткая игра, нужно защищать игроков

«Если бы не восстановился от травмы, то и не играл бы сегодня. Так что всё нормально. Панин получил восемь матчей дисквалификации за драку в последнем матче с «Локомотивом»? Я не совсем в курсе ситуации, трудно что-то говорить, люди жертвуют собой, хоккей — жёсткая игра, нужно защищать игроков.
В матче со СКА у нас были моменты, но не смогли их реализовать, соперник очень силён. Постараемся извлечь уроки и в следующей игре не допускать ошибок. Мы всегда оптимистично настроены. Мы сделаем всё, чтобы обыграть СКА», — передаёт слова Козуна корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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Видео нарушения Панина доступно на официальном сайте КХЛ.