Тальбо: Плотников сыграл отлично, обыграв троих хоккеистов «Локомотива»

Нападающий «Локомотива»прокомментировал поражение команды от СКА (1:4, 0-2 в серии) во втором матче в финале Западной конференции.«Думаю, второй гол стал ключевым, но в целом мы играли достойно. Домой едем именно с таким ощущением. Ждал ли от Плотникова, что он обыграет троих хоккеистов «Локомотива»? Скажу, что он сыграл в том эпизоде отлично! В Кубке Гагарина все матчи захватывающие. Где бы ты ни играл, плей-офф — лучшее время года. И в КХЛ, и в НХЛ именно так. Если честно, лучше бы ещё и побеждать, и мы постараемся сделать это дома в серии со СКА», — передаёт слова Тальбо корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.