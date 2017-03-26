Бобровский – 1-й кипер «Коламбуса» и 4-й россиянин в НХЛ с 40 победами за сезон

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (1:0). Для российского вратаря эта сухая игра стала седьмой в сезоне. Во встрече с «Флайерс» он отразил 36 бросков. Также Бобровский стал первым вратарём в истории «Блю Джекетс», который одержал 40 побед в сезоне.Кроме того, Бобровский стал четвёртым российским вратарём, который добивался такого результата. Ранее 40 раз за сезон побеждали Илья Брызгалов, Евгений Набоков и Семён Варламов.