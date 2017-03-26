Вратарь «Торонто» Андерсен получил травму, о которой сообщил врач соперников

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс»не смог доиграть до конца выездной матч с «Баффало Сэйбрз», покинув площадку после первого периода. За 20 минут встречи датчанин пропустил 2 гола, отразив 14 бросков соперника. Любопытно, что о травме Андерсена тренерскому штабу «Торонто» сообщил врач «Баффало».«Доктор соперников сказал, что Андерсен не может продолжать игру. Наши врачи осмотрят его в воскресенье, после этого я смогу вам сказать какие-то подробности. Травма голкипера стала для меня абсолютным сюрпризом. Я смотрел матч так же, как и вы», — приводит слова главного тренера «Торонто» Майка Бэбкока издание Yahoo Sports.В официальных документах повреждение Андерсена обозначено как травма верхней части тела. Вероятно, что датчанина сняли с игры из-за прохождения обязательных процедур по диагностике сотрясений мозга.