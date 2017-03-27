Кречин: «Куньлунь» ни за что не будет говорить о намерении выиграть Кубок

Генеральный менеджер «Куньлуня»рассказал о задачах команды.«Пройдя один круг, любой спортсмен захочет идти дальше. А поставленная руководством планка – это просто критерий оценки сезона, который мы в зависимости от итогового результата назовём либо успешным, либо нет.Мы ни за что не будем официально говорить о намерении выиграть Кубок Гагарина. Такое заявление было бы слишком самонадеянным и неуважительным по отношению к соперникам. Для многих клубов с долгой и славной историей победа в чемпионате КХЛ пока остаётся мечтой, и тут вдруг мы на второй год существования будем такое заявлять? Конечно, нет. Но под руководством такого выдающегося тренера, как Кинэн, побеждавшего везде, где он работал, – от детской лиги по хоккею на роликах и студенческого чемпионата до НХЛ и КХЛ, – мы просто не имеем права не стремиться к вершине. Ведь для него давно не существует никакого другого места, кроме первого», – цитирует функционера «Спорт-экспресс».